В Україні у четвер місцями пройдуть дощі, вдень до +28° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер, 21 липня, в Україні температура підніметься до +28°. У деяких областях пройдуть дощі.

У деяких областях завтра пройдуть дощі / blog.drive24.co.uk

У Києві завтра дощ, вночі - +13°, вдень +18°. Вітер західний та північно-західний, до 6.3 м/с.

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У Львові 21 липня очікується невелика хмарність, вночі +12°, вдень +21°. Вітер західний північно-західний, помірний.

У Луцьку завтра пройде дощ. Температура повітря вночі +14°, вдень +19°. Вітер західний та північно-західний, до 8.0 м/с.

У Вінниці прогнозують дощ. Температура вночі +13°, вдень +16°. Вітер західний та північно-західний, до 6.1 м/с.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +16°, вдень +28°, вітер західний та північно-західний, помірний.

У Харкові у четвер без опадів, температура вночі +13°, вдень +23°. Вітер мінливий, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +15°, вдень +24°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +16°, вдень +27°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +19°, вдень +26°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

У Краматорську у четвер невелика хмарність, температура вночі +14°, вдень +23°, вітер змінний, легкий.

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У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +14°, вдень +23°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 2.3 м/с.

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