В Україні у четвер місцями пройдуть дощі, вдень до +28° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер, 21 липня, в Україні температура підніметься до +28°. У деяких областях пройдуть дощі.
У Києві завтра дощ, вночі - +13°, вдень +18°. Вітер західний та північно-західний, до 6.3 м/с.
На дорогах України температура підніметься до +27°, місцями пройдуть дощі
У Львові 21 липня очікується невелика хмарність, вночі +12°, вдень +21°. Вітер західний північно-західний, помірний.
У Луцьку завтра пройде дощ. Температура повітря вночі +14°, вдень +19°. Вітер західний та північно-західний, до 8.0 м/с.
У Вінниці прогнозують дощ. Температура вночі +13°, вдень +16°. Вітер західний та північно-західний, до 6.1 м/с.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +16°, вдень +28°, вітер західний та північно-західний, помірний.
У Харкові у четвер без опадів, температура вночі +13°, вдень +23°. Вітер мінливий, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +15°, вдень +24°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +16°, вдень +27°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +19°, вдень +26°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.
У Краматорську у четвер невелика хмарність, температура вночі +14°, вдень +23°, вітер змінний, легкий.
У Чернігівській області за добу розряди блискавки викликали 4 пожежі
У Сєвєродонецьку завтра без опадів. Температура вночі +14°, вдень +23°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 2.3 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+28°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+33°... +19°
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Івано-Франківськ+27°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+34°... +20°
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Полтава+30°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+28°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+29°... +16°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+27°... +15°
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Чернівці+27°... +18°