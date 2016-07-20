Киянам на завтра обіцяють дощову погоду, температура до +18°

Згідно з даними УНІАН Погода, 21 липня в столиці пройде дощ, температура повітря вдень +18°.

У столиці завтра пройде дощ / lifekiev.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +15°.

Вітер західний та північно-західний, до 6.3 м/с.

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Завтра сонце в столиці зійде у 05:11, а зайде о 20:56.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 липня, в Україні температура підніметься до +28°. У деяких областях пройдуть дощі.

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