Киянам на завтра обіцяють дощову погоду, температура до +18°

19:00, 20 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, 21 липня в столиці пройде дощ, температура повітря вдень +18°.

lifekiev.com
У столиці завтра пройде дощ / lifekiev.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +15°.

Вітер західний та північно-західний, до 6.3 м/с.

На дорогах України температура підніметься до +27°, місцями пройдуть дощі

Завтра сонце в столиці зійде у 05:11, а зайде о 20:56.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 липня, в Україні температура підніметься до +28°. У деяких областях пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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