Через сильні дощі в аеропорту Пекіна скасували сотні рейсів

У середу, 20 липня, через проливні дощі у столиці Китаю Пекіні закрили кілька станцій метро, аеропорти скасували сотні рейсів.

Reuters

Влада попередила, що дощ може йти всю ніч, випаде близько 100 мм опадів, передає Reuters.

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Міжнародний аеропорт Шоуду (головний аеропорт Китаю) скасував понад 200 рейсів.

На даний момент інформації про жертви немає.

Нагадаємо, у вівторок на Китай обрушилися проливні дощі, загинули 7 людей.