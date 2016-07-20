Через сильні дощі в аеропорту Пекіна скасували сотні рейсів
У середу, 20 липня, через проливні дощі у столиці Китаю Пекіні закрили кілька станцій метро, аеропорти скасували сотні рейсів.
Влада попередила, що дощ може йти всю ніч, випаде близько 100 мм опадів, передає Reuters.
Жителів Китаю попереджають про наближення затяжних злив
Міжнародний аеропорт Шоуду (головний аеропорт Китаю) скасував понад 200 рейсів.
На даний момент інформації про жертви немає.
Нагадаємо, у вівторок на Китай обрушилися проливні дощі, загинули 7 людей.
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