У РФ через аномальну спеку пішоходи прилипають до асфальту (відео)

02:14, 21 липня 2016
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У соціальних мережах набирає популярність ролик, на якому видно, як жителі Волгограда прилипають до розплавленого через спеку асфальту.

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Аномальна спека внесла небажані корективи в хід ремонту основних магістралей Волгограда / скріншот

Про це повідомляє rg.ru.

Герої відео "Реальний стьоб від шляховиків" - чоловіки, жінки та літні люди - намагаються перейти центральну вулицю міста, але втрачають у "свіжому" асфальті сланці, сандалі та інше взуття. Деякі намагаються перебігти небезпечну ділянку на носочках, інші - переносять товаришів на спинах.

"За подіями спостерігають поліцейські, які однак залишаються байдужими глядачами і не допомагають пішоходам", - йдеться в повідомленні.

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Аномальна спека внесла небажані корективи в хід ремонту основних магістралей Волгограда. Ремонтники покривають дороги щебенево-мастильним асфальтобетоном з бітумом, який в умовах надзвичайно високих температур розм'якшується до рідкого стану, і автомобілі розносять його з місця ремонту дорогою. Для усунення проблеми дорожники наносять на поверхню асфальтобетону спеціальний розчин, що перешкоджає "липучесті".

Нагадаємо, червень-2016 став найспекотнішим в сучасній історії.

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