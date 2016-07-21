У РФ через аномальну спеку пішоходи прилипають до асфальту (відео)

У соціальних мережах набирає популярність ролик, на якому видно, як жителі Волгограда прилипають до розплавленого через спеку асфальту.

Аномальна спека внесла небажані корективи в хід ремонту основних магістралей Волгограда / скріншот

Про це повідомляє rg.ru.

Герої відео "Реальний стьоб від шляховиків" - чоловіки, жінки та літні люди - намагаються перейти центральну вулицю міста, але втрачають у "свіжому" асфальті сланці, сандалі та інше взуття. Деякі намагаються перебігти небезпечну ділянку на носочках, інші - переносять товаришів на спинах.

"За подіями спостерігають поліцейські, які однак залишаються байдужими глядачами і не допомагають пішоходам", - йдеться в повідомленні.

Читайте також У Харкові видався найспекотніший липень - температура побила всі рекорди

Аномальна спека внесла небажані корективи в хід ремонту основних магістралей Волгограда. Ремонтники покривають дороги щебенево-мастильним асфальтобетоном з бітумом, який в умовах надзвичайно високих температур розм'якшується до рідкого стану, і автомобілі розносять його з місця ремонту дорогою. Для усунення проблеми дорожники наносять на поверхню асфальтобетону спеціальний розчин, що перешкоджає "липучесті".

Нагадаємо, червень-2016 став найспекотнішим в сучасній історії.