Сьогодні в Україні до +27°, у деяких областях очікуються дощі (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер, 21 липня, в Україні місцями пройдуть дощі. Вдень повітря прогріється до +27°.
У столиці сьогодні можливий дощ, удень +19°. Ветер західний і північно-західний, до 5.5 м/с.
На дорогах України температура підніметься до +27°, місцями пройдуть дощі
У Львові 21 липня сонячно, температура повітря вдень +23°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
У Луцьку сьогодні невелика хмарність. Температура повітря вдень +18°. Вітер західний та північно-західний, до 6,2 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці пройде злива. Температура +16°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +27°, вітер західний та північно-західний, до 5.9 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +23°, вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +26°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.
У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря +25°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +27°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.
У Краматорську у четвер без опадів, удень +25°. Вітер мінливий, легкий.
На Полтавщині через сильний вітер постраждали 15 сіл (відео)
У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень +26°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +15°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+32°... +18°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запоріжжя+33°... +19°
-
Івано-Франківськ+27°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+33°... +19°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+25°... +15°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+34°... +20°
-
Полтава+30°... +17°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+33°... +19°
-
Суми+28°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+29°... +16°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+25°... +14°
-
Черкаси+29°... +16°
-
Чернігів+27°... +15°
-
Чернівці+27°... +18°