Сьогодні в Україні до +27°, у деяких областях очікуються дощі (карта)

08:07, 21 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер, 21 липня, в Україні місцями пройдуть дощі. Вдень повітря прогріється до +27°.

ua-travels.livejournal.com
У більшості українських областей сьогодні без опадів / ua-travels.livejournal.com

У столиці сьогодні можливий дощ, удень +19°. Ветер західний і північно-західний, до 5.5 м/с.

На дорогах України температура підніметься до +27°, місцями пройдуть дощі

У Львові 21 липня сонячно, температура повітря вдень +23°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

У Луцьку сьогодні невелика хмарність. Температура повітря вдень +18°. Вітер західний та північно-західний, до 6,2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці пройде злива. Температура +16°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +27°, вітер західний та північно-західний, до 5.9 м/с.

УНИАН
УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +23°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +26°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.

У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря +25°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +27°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, удень +25°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень +26°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

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