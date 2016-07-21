У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +18°

08:30, 21 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, 21 липня в столиці повітря прогріється до +18°, пройде дощ.

REUTERS
REUTERS

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +15°. Вітер західний та північно-західний, до 5.5 м/с.

На дорогах України температура підніметься до +27°, місцями пройдуть дощі

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:11, а зайде о 20:56.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 липня, в Україні місцями пройдуть дощі. Вдень повітря прогріється до +27°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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