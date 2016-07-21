У Києві оголосили штормове попередження

09:10, 21 липня 2016
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До кінця доби 21 липня у Києві очікуються шквали 15-18 м/с.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +18°

"По Києву з утриманням до кінця доби 21 липня гроза, шквал 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Полтавщині через сильний вітер постраждали 15 сіл.

У ГУ ДСНС Полтавщини повідомили, що на Чорнухинщині постраждали 15 сіл. Всього пошкоджено 280 будинків і господарських будівель. Також постраждали 6 шкіл, 2 дитячих саду, медична амбулаторія та ін. будівлі.

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