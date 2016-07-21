В результаті повені на півночі Китаю загинули або зникли безвісти 75 осіб
Не менше 75 людей загинули або зникли безвісти після повені у Китаї, яка почалася в понеділок.
Про це сьогодні повідомив уряд країни, передає sina.com.
З початку 2016 року 576 людей в Китаї загинули або зникли безвісти через негоду.
Через сильну зливу в Китаї загинули 7 осіб
Рятувальникам довелося евакуювати десятки тисяч людей, економічний збиток від повеней виріс на сотні мільйонів доларів.
Повідомляється, що рівень води в річках перевищує показники 1998 року, коли одна з найгірших повеней у Китаї призвела до загибелі 4150 осіб.
Нагадаємо, в середу, 20 липня, через проливні дощі у столиці Китаю Пекіні закрили кілька станцій метро, аеропорти скасували сотні рейсів.
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