Тропічне повітря принесло дощі і рекордно високі для зими температури в Австралію.

Зима в Австралії б'є температурні рекорди / twitter.com @SarahMotherwell

В Канберрі повітря прогрілося до 18.8 градусів тепла за Цельсієм, що є рекордним показником за 41 рік, передає Al Jazeera.

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У Сіднеї температура опустилася до +16,5°, тому ніч 19 липня стала найтеплішою липневою ніччю за 24 роки.

Зазначається, що такі високі температури пов'язані із сильною хмарністю і туманами. Однак, за прогнозами, така погода протримається тільки до вихідних.

Нагадаємо, Австралії обрушився сильний шторм. Через сильний вітер дерево впало на 71-річного чоловіка, у результаті чого він помер.