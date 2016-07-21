Зима в Австралії б'є температурні рекорди

11:16, 21 липня 2016
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Тропічне повітря принесло дощі і рекордно високі для зими температури в Австралію.

twitter.com @SarahMotherwell
Зима в Австралії б'є температурні рекорди / twitter.com @SarahMotherwell

В Канберрі повітря прогрілося до 18.8 градусів тепла за Цельсієм, що є рекордним показником за 41 рік, передає Al Jazeera.

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У Сіднеї температура опустилася до +16,5°, тому ніч 19 липня стала найтеплішою липневою ніччю за 24 роки.

Зазначається, що такі високі температури пов'язані із сильною хмарністю і туманами. Однак, за прогнозами, така погода протримається тільки до вихідних.

Нагадаємо, Австралії обрушився сильний шторм. Через сильний вітер дерево впало на 71-річного чоловіка, у результаті чого він помер.

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