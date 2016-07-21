Водіїв на українських автошляхах очікує дощова погода, температура до +27°
Сьогодні і в п'ятницю на дорогах України очікуються опади, температура до +27°.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні в Київській області пройде дощ. Температура +16°... +28°. Завтра на цьому маршруті температура до +29°, місцями очікуються опади.
На трасі Київ - Ужгород у Житомирській і Київській областях пройде дощ, температура в дорозі +16° ... +25°. У п'ятницю очікуються опади, температура до +28°.
Сьогодні в Україні до +27°, у деяких областях очікуються дощі (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +26°, переважно без опадів. Завтра на даному маршруті очікуються дощі, температура до +27°.
У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують опади. Температура в дорозі до +24°. 22 липня подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати дощі з грозами, температура +19°... +20°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні практично без опадів, температура +16° ... +25°. За даним напрямком в п'ятницю місцями пройдуть дощі, температура до +27°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+33°... +19°
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Івано-Франківськ+27°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+34°... +20°
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Полтава+30°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+28°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+29°... +16°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+27°... +15°
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Чернівці+27°... +18°