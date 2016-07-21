Водіїв на українських автошляхах очікує дощова погода, температура до +27°

13:00, 21 липня 2016
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Сьогодні і в п'ятницю на дорогах України очікуються опади, температура до +27°.

УНИАН
Водіїв на українських автошляхах очікує дощова погода / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні в Київській області пройде дощ. Температура +16°... +28°. Завтра на цьому маршруті температура до +29°, місцями очікуються опади.

На трасі Київ - Ужгород у Житомирській і Київській областях пройде дощ, температура в дорозі +16° ... +25°. У п'ятницю очікуються опади, температура до +28°.

Сьогодні в Україні до +27°, у деяких областях очікуються дощі (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +26°, переважно без опадів. Завтра на даному маршруті очікуються дощі, температура до +27°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують опади. Температура в дорозі до +24°. 22 липня подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати дощі з грозами, температура +19°... +20°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні практично без опадів, температура +16° ... +25°. За даним напрямком в п'ятницю місцями пройдуть дощі, температура до +27°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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