У Канаді пройшла серія торнадо (відео)
У канадській провиниции Манітоба в середу пройшли не менше трьох торнадо.
На південно-заході провінції Манітоба вчора, 20 липня, були помічені три окремих торнадо, повідомляє cbc.ca.
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У результаті стихії з будинків позривало дахи, дерева були вирвані з коренем, а деякі будинки навіть зрушилися на кілька десятків сантиметрів.
Повідомлень про постраждалих поки не надходило. Місцеві жителі перевіряють, чи все в порядку з їхніми сусідами, а рятувальники ведуть пошуки мешканців зруйнованих будинків.
#mbstorm tornado on ground hartney mb pic.twitter.com/iHUyitv9TE— Rob Radcliffe (@westernmb71) July 20, 2016
This is crazy! #Winnipeg #mbstorm pic.twitter.com/LO2G9DJcWF— Trevor Brine (@treb84) July 21, 2016
Нагадаємо, не менше 75 людей загинули або пропали без вісті після повені в Китаї, яка почалася в понеділок.
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