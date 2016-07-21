У Канаді пройшла серія торнадо (відео)

У канадській провиниции Манітоба в середу пройшли не менше трьох торнадо.

У Канаді пройшла серія торнадо / twitter.com @westernmb71

На південно-заході провінції Манітоба вчора, 20 липня, були помічені три окремих торнадо, повідомляє cbc.ca.

Читайте також Злива затопила американський штат Айова

У результаті стихії з будинків позривало дахи, дерева були вирвані з коренем, а деякі будинки навіть зрушилися на кілька десятків сантиметрів.

Повідомлень про постраждалих поки не надходило. Місцеві жителі перевіряють, чи все в порядку з їхніми сусідами, а рятувальники ведуть пошуки мешканців зруйнованих будинків.

Нагадаємо, не менше 75 людей загинули або пропали без вісті після повені в Китаї, яка почалася в понеділок.