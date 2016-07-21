У Перуанських Андах через сильний холод оголосили надзвичайний стан
У південній частині Перуанських Анд оголошено надзвичайний стан після того, як у місцевих жителів від холоду загинули тисячі тварин.
Уряд Перу пообіцяв виплатити населенню 3 млн доларів, передає Al Jazeera.
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На даний момент ще 300 тис. тварин знаходяться під загрозою, оскільки очікується, що температура впаде до -23°.
Крім того, в регіоні близько 14 тис. дітей через низькі температури страждають від респіраторних захворювань. На даний момент померло 105 дітей.
Прогнози невтішні: метеорологи кажуть, що найближчим часом снігопад в горах не припиниться.
Нагадаємо, у Тибеті через сходження лавини загинули 9 осіб.
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