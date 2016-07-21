В Україні завтра до +30°, у деяких областях очікуються дощі (карта)

18:30, 21 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, 22 липня в Україні температура підніметься до +30°. У деяких областях пройдуть дощі.

panoramio.com, Геннадий Казакевич
У більшості українських областей завтра без опадів / panoramio.com Геннадій Казакевич

У Києві завтра дощ, вночі - +13°, вдень +20°. Вітер мінливий, до 6.7 м/с.

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У Львові 22 липня очікується сонячна погода, вночі +12°, вдень +24°. Вітер західний північно-західний, слабкий.

У Луцьку завтра пройде дощ. Температура повітря вночі +15°, вдень +21°. Вітер північно-західний, до 5.3 м/с.

У Вінниці в п'ятницю прогнозують дощ. Температура вночі +13°, вдень +19°. Вітер західний та північно-західний, до 5.5 м/с.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +15°, вдень +30°, вітер західний та північно-західний, помірний.

УНИАН
Завтра в Україні температура підніметься до +30° / УНІАН

У Харкові у п'ятницю пройде дощ, температура вночі +13°, вдень +19°. Вітер мінливий, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +14°, вдень +21°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +17°, вдень +27°. Вітер мінливий, помірний.

Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +17°, вдень +27°. Вітер мінливий, до 8.8 м/с.

У Краматорську у п'ятницю пройде дощ, температура вночі +13°, вдень +22°, вітер мінливий, слабкий.

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У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +14°, вдень +22°. Вітер мінливий, легкий.

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