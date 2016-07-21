В Україні завтра до +30°, у деяких областях очікуються дощі (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, 22 липня в Україні температура підніметься до +30°. У деяких областях пройдуть дощі.
У Києві завтра дощ, вночі - +13°, вдень +20°. Вітер мінливий, до 6.7 м/с.
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У Львові 22 липня очікується сонячна погода, вночі +12°, вдень +24°. Вітер західний північно-західний, слабкий.
У Луцьку завтра пройде дощ. Температура повітря вночі +15°, вдень +21°. Вітер північно-західний, до 5.3 м/с.
У Вінниці в п'ятницю прогнозують дощ. Температура вночі +13°, вдень +19°. Вітер західний та північно-західний, до 5.5 м/с.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +15°, вдень +30°, вітер західний та північно-західний, помірний.
У Харкові у п'ятницю пройде дощ, температура вночі +13°, вдень +19°. Вітер мінливий, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +14°, вдень +21°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +17°, вдень +27°. Вітер мінливий, помірний.
Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +17°, вдень +27°. Вітер мінливий, до 8.8 м/с.
У Краматорську у п'ятницю пройде дощ, температура вночі +13°, вдень +22°, вітер мінливий, слабкий.
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У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +14°, вдень +22°. Вітер мінливий, легкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+33°... +19°
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Івано-Франківськ+27°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+34°... +20°
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Полтава+30°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+28°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+29°... +16°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+27°... +15°
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Чернівці+27°... +18°