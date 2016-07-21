Сильний шторм накрив американський штат Міннесота

У місті Дулут місцева влада просить жителів не виходити на вулиці через негоду.

Шторм накрив американський штат Міннесота / twitter.com @TwinCitiesDan

Як повідомляє The Weather Channel, сильна гроза пройшла в 3-4 ранку за місцевим часом.

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Вітер, швидкість якого досягала 112 км/год, повалив дерева та пошкодив лінії електропередач.

В Дулут понад 57 тис. користувачів залишаються без електрики.

Нагадаємо, у канадській провиниции Манітоба в середу пройшли не менше трьох торнадо. У результаті стихії з будинків позривало дахи, дерева були вирвані з коренем, а деякі будинки навіть зрушилися на кілька десятків сантиметрів.