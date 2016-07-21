Завтра в Києві пройде дощ, вдень до +20°

19:00, 21 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю, 22 липня, у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +20°.

УНИАН
У Києві завтра дощі / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +18°.

Вітер мінливий, до 6.7 м/с.

Водіїв на українських автошляхах очікує дощова погода, температура до +27°

Завтра сонце в столиці зійде у 05:12, а зайде в 20:55.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня в Україні температура підніметься до +30°. У деяких областях пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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