У Центральному Китаї через прорив дамби евакуйовано десятки тисяч людей (відео)

Прорив дамби стався в четвер в районі міста Тяньмень (провінція Хубей, Центральний Китай) через тривалі сильні проливні дощі.

REUTERS

Владі довелося евакуювати близько 34 тисяч жителів схильних до затоплення районів, повідомляє ТАСС з посиланням на агентство "Сіна".

Відзначається, що ушкоджена ділянка дамби збільшується, рівень води продовжує зростати. Інших подробиць події не наводиться.

Читайте також Через сильні дощі в аеропорту Пекіна скасували сотні рейсів

Сильні дощі тривають у різних районах Китаю з кінця червня. Рясні опади викликали повінь, а також сходження селів і зсувів. Особливо важка ситуація склалася в ряді регіонів у басейні річки Янцзи.

За даними влади, в загальній складності від стихійного лиха постраждали понад 1,5 тисячі повітів країни. За останніми даними, в результаті удару стихії загинули 237 людей, ще 93 числяться зниклими безвісти.