У Центральному Китаї через прорив дамби евакуйовано десятки тисяч людей (відео)
Прорив дамби стався в четвер в районі міста Тяньмень (провінція Хубей, Центральний Китай) через тривалі сильні проливні дощі.
Владі довелося евакуювати близько 34 тисяч жителів схильних до затоплення районів, повідомляє ТАСС з посиланням на агентство "Сіна".
Відзначається, що ушкоджена ділянка дамби збільшується, рівень води продовжує зростати. Інших подробиць події не наводиться.
Через сильні дощі в аеропорту Пекіна скасували сотні рейсів
Сильні дощі тривають у різних районах Китаю з кінця червня. Рясні опади викликали повінь, а також сходження селів і зсувів. Особливо важка ситуація склалася в ряді регіонів у басейні річки Янцзи.
За даними влади, в загальній складності від стихійного лиха постраждали понад 1,5 тисячі повітів країни. За останніми даними, в результаті удару стихії загинули 237 людей, ще 93 числяться зниклими безвісти.
Читайте також
Затоплені вулиці і біотуалети, які обвалилися: після зливи Нижній Новгород пішов під воду (фоторепортаж)
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +15°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+32°... +18°
-
Житомир+27°... +16°
-
Запоріжжя+33°... +19°
-
Івано-Франківськ+28°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+33°... +18°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+25°... +15°
-
Миколаїв+32°... +20°
-
Одеса+33°... +21°
-
Полтава+30°... +18°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+33°... +19°
-
Суми+28°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+30°... +16°
-
Херсон+34°... +21°
-
Хмельницький+25°... +14°
-
Черкаси+29°... +16°
-
Чернігів+28°... +15°
-
Чернівці+27°... +18°
Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +23 °
Вологість: 78 %
Тиск: 751 мм
Вітер: 1.6 м/с
Ймовірність опадів: 46 %
Схід: 05:43
Захід 20:38
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин