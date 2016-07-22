У Центральному Китаї через прорив дамби евакуйовано десятки тисяч людей (відео)

04:15, 22 липня 2016
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Прорив дамби стався в четвер в районі міста Тяньмень (провінція Хубей, Центральний Китай) через тривалі сильні проливні дощі.

Reuters
REUTERS

Владі довелося евакуювати близько 34 тисяч жителів схильних до затоплення районів, повідомляє ТАСС з посиланням на агентство "Сіна".

Відзначається, що ушкоджена ділянка дамби збільшується, рівень води продовжує зростати. Інших подробиць події не наводиться.

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Сильні дощі тривають у різних районах Китаю з кінця червня. Рясні опади викликали повінь, а також сходження селів і зсувів. Особливо важка ситуація склалася в ряді регіонів у басейні річки Янцзи.

За даними влади, в загальній складності від стихійного лиха постраждали понад 1,5 тисячі повітів країни. За останніми даними, в результаті удару стихії загинули 237 людей, ще 93 числяться зниклими безвісти.

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