Сьогодні в Україні до +30°, місцями пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 липня в Україні місцями пройдуть дощі. Вдень повітря прогріється до +30°.

В Україні місцями дощі / otzyv.ru

У столиці сьогодні дощ, удень +20°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с.

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У Львові 22 липня сонячно, температура повітря вдень +24°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні очікується дощ. Температура повітря вдень +20°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю пройде дощ. Температура +20°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +30°, вітер мінливий, до 5.9 м/с.

В Україні до +30° / УНІАН

У Харкові пройде злива. Температура до +18°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +27°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.

У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря +22°. Вітер мінливий, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +27°. Вітер мінливий, до 9.2 м/с.

У Краматорську у четвер без опадів, удень +22°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень +24°. Вітер мінливий, до 6.6 м/с.

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