Сьогодні в Україні до +30°, місцями пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 22 липня в Україні місцями пройдуть дощі. Вдень повітря прогріється до +30°.
У столиці сьогодні дощ, удень +20°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с.
Водіїв на українських автошляхах очікує дощова погода, температура до +27°
У Львові 22 липня сонячно, температура повітря вдень +24°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні очікується дощ. Температура повітря вдень +20°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю пройде дощ. Температура +20°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +30°, вітер мінливий, до 5.9 м/с.
У Харкові пройде злива. Температура до +18°, вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +27°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.
У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря +22°. Вітер мінливий, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +27°. Вітер мінливий, до 9.2 м/с.
У Краматорську у четвер без опадів, удень +22°. Вітер мінливий, слабкий.
На Полтавщині через сильний вітер постраждали 15 сіл (відео)
У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень +24°. Вітер мінливий, до 6.6 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+33°... +19°
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Івано-Франківськ+28°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +18°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +21°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+28°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+27°... +18°