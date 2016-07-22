У Києві сьогодні дощова погода, вдень до +20°

08:30, 22 липня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН , у п'ятницю, 22 липня, у столиці повітря прогріється до +20°, пройде дощ.

blog.drive24.co.uk
У Києві сьогодні дощ / blog.drive24.co.uk

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +15°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с.

Водіїв на українських автошляхах очікує дощова погода, температура до +27°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:12, а зайде в 20:5.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня в Україні місцями пройдуть дощі. Вдень повітря прогріється до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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