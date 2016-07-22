Потужні зливи у Китаї: 14 загиблих, понад 70 зниклих безвісти (фото)

08:35, 22 липня 2016
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Майже 2 тисячі людей постраждали.

@XHNews
Потужні дощі заливають Китай / @XHNews

Проливні дощі, які заливають китайську провінцію Хэйбей останніми днями, стали причиною загибелі 14 людей. Про це в Twitter повідомляє агентство "Сіньхуа".

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У даний момент відомо про 1995 постраждалих, ще 72 людини пропали безвісти.

@XHNews
Потужні зливи в Китаї / @XHNews

Як повідомлялося, через прорив греблі в центральному Китаї довелося евакуювати близько 34 тисяч жителів схильних до затоплення районів. Пошкоджена ділянку дамби збільшується, рівень води продовжує зростати.

Сильні дощі тривають у різних районах Китаю з кінця червня. Рясні опади викликали повінь, а також сходження селів і зсувів. Особливо важка ситуація склалася в ряді регіонів у басейні річки Янцзи.

@XHNews
Потужні зливи в Китаї / @XHNews

За даними влади, в загальній складності від стихійного лиха постраждали понад 1,5 тисячі повітів країни. За останніми даними, в результаті удару стихії загинули 237 чоловік, ще 93 числяться зниклими без вести.

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