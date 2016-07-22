У результаті сходження лавини в Перу загинули троє людей

09:29, 22 липня 2016
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Щонайменше чотири людини з групи у складі перуанських, мексиканських і іспанських альпіністів були поховані під лавиною на горі Уаскаран в Перу.

photos4.meetupstatic.com
У результаті сходження лавини в Перу загинули три людини /photos4.meetupstatic.com

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Мексики, передає ТАСС.

Лавина зійшла на спортсменів у вівторок. Висота гори Уаскаран, що знаходиться в Андах, досягає 6,76 тис. метрів. Вона вважається найвищою в Перу і четвертої за цим показником у всій Південній Америці.

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Перуанським рятувальникам вдалося знайти тіла трьох альпіністів, які загинули в результаті сходження лавини.

Як повідомив глава місцевого відділення Асоціації гірських гідів Перу Рафаель Фігероа Чаве, ще один перуанський спортсмен вважається зниклим без вісті.

Жертвами лавини стали двоє мексиканців і один перуанець.

П'ятеро альпіністів були врятовані, четверо з них в даний час знаходяться в лікарні. Всього до складу групи входили двоє іспанців, троє мексиканців і четверо перуанців.

Лавина зійшла на спортсменів у вівторок. Висота гори Уаскаран, що знаходиться в Андах, досягає 6,76 тис. метрів. Вона вважається найвищою в Перу і четвертої за цим показником у всій Південній Америці.

Нагадаємо, у південній частині Перуанських Анд оголошено надзвичайний стан після того, як у місцевих жителів від холоду загинули тисячі тварин.

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