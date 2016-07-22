Жертвами шторму в Міннесоті стали дві людини

10:40, 22 липня 2016
569
0

У результаті сильного шторму, який обрушився на американський штат Міннесота (США) у четвер, загинули двоє людей.

brainerddispatch.com
Шторм в Міннесоті призвів до жертв / brainerddispatch.com

Як повідомляє startribune.com через сильний вітер дерево впало на намет бойскаутів, дві людини загинули, ще двоє отримали серйозні травми.

В американському штаті Нью-Джерсі пройшов сильний шторм, є жертви (відео)

Рятувальна операція проходила складно, оскільки повалені дерева перекрили дороги.

Як повідомляв УНІАН, у місті Дулут (США) місцева влада просить жителів не виходити на вулиці через негоду.

Вітер, швидкість якого досягала 112 км/год, повалив дерева та пошкодив лінії електропередач.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти
Катастрофа порома в Індонезії: 190 осіб зникли безвісти (фоторепортаж) Катастрофа порома в Індонезії: 190 осіб зникли безвісти (фоторепортаж)
Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних
Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч (фото, відео) Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч (фото, відео)
Затоплені вулиці і біотуалети, які обвалилися: після зливи Нижній Новгород пішов під воду (фоторепортаж) Затоплені вулиці і біотуалети, які обвалилися: після зливи Нижній Новгород пішов під воду (фоторепортаж)
В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео) В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео)
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
77 %
751 мм
1.3 м/с
46 %
Стрічка новин