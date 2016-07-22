Жертвами шторму в Міннесоті стали дві людини

У результаті сильного шторму, який обрушився на американський штат Міннесота (США) у четвер, загинули двоє людей.

Шторм в Міннесоті призвів до жертв / brainerddispatch.com

Як повідомляє startribune.com через сильний вітер дерево впало на намет бойскаутів, дві людини загинули, ще двоє отримали серйозні травми.

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Рятувальна операція проходила складно, оскільки повалені дерева перекрили дороги.

Як повідомляв УНІАН, у місті Дулут (США) місцева влада просить жителів не виходити на вулиці через негоду.

Вітер, швидкість якого досягала 112 км/год, повалив дерева та пошкодив лінії електропередач.