На вихідних в Україні до +30°, у деяких областях очікуються дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +30°.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +16°, вдень +24°. У неділю очікується невелика хмарність, +17°...+25°.
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +14°, вдень +24°. У неділю також без опадів, +15°...+27°.
Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність. Температура повітря в суботу вночі +15°, вдень +24°. У неділю вночі +15°, вдень +27°.
Сьогодні в Україні до +30°, місцями пройдуть дощі (карта)
В Вінниці без опадів, температура повітря в суботу +16°...+23°. У неділю до +26°.
Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність, температура вночі +17°, вдень +29°. У неділю також без опадів, температура +17°...+30°.
У Харкові в суботу дощ, температура вночі +14°, вдень +23°. У неділю +16°...+25°, гроза.
У Дніпрі завтра без опадів. Температура вночі +15°, вдень +26°. У неділю хмарно, температура повітря +16°...+26°.
У Сімферополі завтра без опадів, +17°...+27°. У неділю +18°...+28°, сонячно.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють ясну погоду, температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю без опадів, температура підніметься до +26°.
У Краматорську в суботу дощ, температура вночі +14°, вдень +22°. У неділю температура до +25°, очікуються опади.
У Сєвєродонецьку завтра невеликий дощ, температура вночі +14°, вдень +27°. У неділю +14°...+25°, також пройде дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +21°. У неділю невелика хмарність, вночі +12°, вдень +22°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +13°, вдень +24°. У неділю без опадів, вночі +16°, вдень до +25°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура +24°. У неділю синоптики малохмарно, температура вдень +25°.
У Сваляві завтра сонячно, +26°, у неділю невелика хмарність, температура повітря +14° ...+27°.
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У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +29°.
У Бердянську в суботу буде хмарно з проясненнями, температура до +27°. У неділю також без опадів, температура до +26°.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+33°... +20°
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Івано-Франківськ+28°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +18°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +21°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+27°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+27°... +18°