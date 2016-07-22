На вихідних в Україні до +30°, у деяких областях очікуються дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +30°.

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У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +16°, вдень +24°. У неділю очікується невелика хмарність, +17°...+25°.

У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +14°, вдень +24°. У неділю також без опадів, +15°...+27°.

Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність. Температура повітря в суботу вночі +15°, вдень +24°. У неділю вночі +15°, вдень +27°.

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В Вінниці без опадів, температура повітря в суботу +16°...+23°. У неділю до +26°.

Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність, температура вночі +17°, вдень +29°. У неділю також без опадів, температура +17°...+30°.

Прогноз на 23 липня / УНІАН

Прогноз на 24 липня / УНІАН

У Харкові в суботу дощ, температура вночі +14°, вдень +23°. У неділю +16°...+25°, гроза.

У Дніпрі завтра без опадів. Температура вночі +15°, вдень +26°. У неділю хмарно, температура повітря +16°...+26°.

У Сімферополі завтра без опадів, +17°...+27°. У неділю +18°...+28°, сонячно.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють ясну погоду, температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю без опадів, температура підніметься до +26°.

У Краматорську в суботу дощ, температура вночі +14°, вдень +22°. У неділю температура до +25°, очікуються опади.

У Сєвєродонецьку завтра невеликий дощ, температура вночі +14°, вдень +27°. У неділю +14°...+25°, також пройде дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +21°. У неділю невелика хмарність, вночі +12°, вдень +22°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +13°, вдень +24°. У неділю без опадів, вночі +16°, вдень до +25°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура +24°. У неділю синоптики малохмарно, температура вдень +25°.

У Сваляві завтра сонячно, +26°, у неділю невелика хмарність, температура повітря +14° ...+27°.

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У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +29°.

У Бердянську в суботу буде хмарно з проясненнями, температура до +27°. У неділю також без опадів, температура до +26°.

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