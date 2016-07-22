На українських дорогах пройдуть дощі, температура до +30°

13:00, 22 липня 2016
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На дорогах України температура підніметься до +30°. У багатьох областях пройдуть дощі.

УНИАН
У багатьох областях України пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +30°. Завтра на цьому невелика хмарність. Температура в суботу +24°...+29°. У неділю на одеському напрямку опадів не очікується, до +30°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні малохмарно, температура в дорозі +19°... +28°. Завтра на цьому маршруті невелика хмарність, у Львівській області можливий дощ, температура до +29°. У неділю на цьому напрямку без опадів, температура у дорозі +25°...+30°.

На вихідних в Україні до +30°, у деяких областях очікуються дощі (карта)

На трасі Київ - Харків сьогодні пройде дощ. Температура в дорозі +18°...+20°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту також буду очікувати опади, температура +23°...+24°. У неділю переважно без опадів, +26°.

На Маріупольському напрямку пройдуть дощі, температура +18°...+28°. Завтра по цьому маршруту також очікуються опади. У неділю невелика хмарність, температура підніметься до +27°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні переважно без опадів. Температура в дорозі до +20°... +27°. У суботу на цьому маршруті невелика хмарність. У неділю в Житомирській області очікується гроза, температура до 29 градусів тепла.

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