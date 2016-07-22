На українських дорогах пройдуть дощі, температура до +30°
На дорогах України температура підніметься до +30°. У багатьох областях пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +30°. Завтра на цьому невелика хмарність. Температура в суботу +24°...+29°. У неділю на одеському напрямку опадів не очікується, до +30°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні малохмарно, температура в дорозі +19°... +28°. Завтра на цьому маршруті невелика хмарність, у Львівській області можливий дощ, температура до +29°. У неділю на цьому напрямку без опадів, температура у дорозі +25°...+30°.
На вихідних в Україні до +30°, у деяких областях очікуються дощі (карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні пройде дощ. Температура в дорозі +18°...+20°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту також буду очікувати опади, температура +23°...+24°. У неділю переважно без опадів, +26°.
На Маріупольському напрямку пройдуть дощі, температура +18°...+28°. Завтра по цьому маршруту також очікуються опади. У неділю невелика хмарність, температура підніметься до +27°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні переважно без опадів. Температура в дорозі до +20°... +27°. У суботу на цьому маршруті невелика хмарність. У неділю в Житомирській області очікується гроза, температура до 29 градусів тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+33°... +20°
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Івано-Франківськ+28°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +18°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +21°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+27°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+27°... +18°