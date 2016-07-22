Українців попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

До наступної п’ятниці у деяких областях утримається надзвичайна пожежна небезпека.

Reuters

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"23-29 липня у південній частині, місцями в Кіровоградській та Дніпропетровській областях утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, цими вихідними в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +30°.