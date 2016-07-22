Київ встановив новий температурний рекорд: найхолодніше 21 липня за всю історію спостережень

21 липня виявилось найхолоднішим днем за 136 років спостережень у столиці

Київ встановив новий температурний рекорд / УНІАН

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії.

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За даними метеостанції 21 липня у столиці температура не піднялась вище ніж +18,2°С, а це значить що на 0,2°С було холодніше ніж у цей день в 1971 році.

Загалом з початку року у Києві уже зафіксовано 28 температурних рекордів.