Безперервна злива викликала численні зсуви в Індії

14:37, 22 липня 2016
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Злива, яка триває ось уже кілька днів, викликала в індійському штаті Аруначал-Прадеш зсуви.

Reuters
Reuters

Як повідомляє indianexpress.com, через негоду пошкоджено будівлі, порушено електро - і водопостачання.

З початку року в результаті повенів у Китаї загинули 237 осіб

Деякі селища і зовсім залишилися відрізаними від решти частини країни через численні зсуви.

Нагадаємо, проливні дощі, які заливають китайську провінцію Хейбей в останні дні, стали причиною загибелі 14 осіб.

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