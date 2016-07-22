Безперервна злива викликала численні зсуви в Індії

Злива, яка триває ось уже кілька днів, викликала в індійському штаті Аруначал-Прадеш зсуви.

Reuters

Як повідомляє indianexpress.com, через негоду пошкоджено будівлі, порушено електро - і водопостачання.

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Деякі селища і зовсім залишилися відрізаними від решти частини країни через численні зсуви.

Нагадаємо, проливні дощі, які заливають китайську провінцію Хейбей в останні дні, стали причиною загибелі 14 осіб.