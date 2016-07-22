Сильний шторм обрушився на Австралію

Проливні дощі і сильний вітер обрушилися на австралійський штат Вікторія.

Reuters

У Мельбурні пориви вітру досягали 85 км на годину, передає The New Daily. Шторм повалив дерева і зруйнував дахи багатьох будинків.

За прогнозами синоптиків, далі шторм буде посилюватися - пориви вітру досягнуть 120 км/ч.

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Крім того, сильні дощі в регіоні можуть викликати повені. У зв'язку з негодою рятувальники просять місцевих жителів бути обережними.

Відзначається, що шторм триватиме до початку наступного тижня.

Нагадаємо, тропічний повітря приніс дощі і рекордно високі для зими температури в Австралію.

В Канберрі повітря прогрілося до 18.8 градусів тепла за Цельсієм, що є рекордним показником за 41 рік.