Кількість жертв повені в Китаї зросла до 15
Ще вісім осіб вважаються зниклими безвісти.
У китайській провінції Хенань від викликаних затяжними зливами повеней і зсувів цього тижня загинули 15 людей, ще вісім вважаються зниклими без вести.
Про це в п'ятницю повідомило Міністерство цивільної адміністрації КНР, передає ТАСС.
Безперервна злива викликала численні зсуви в Індії
У провінції оголошено четвертий рівень паводкової небезпеки, який передбачає цілодобову готовність сил з реагування на надзвичайні ситуації, постійний контроль та відновлення в разі необхідності захисних споруд, виділення допоміжних матеріалів і засобів протягом 48 годин.
Нагадаємо, через прорив дамби в центральному Китаї довелося евакуювати близько 34 тисяч жителів схильних до затоплення районів. Пошкоджена ділянка дамби збільшується, рівень води продовжує зростати.
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