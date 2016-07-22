Кількість жертв повені в Китаї зросла до 15

Ще вісім осіб вважаються зниклими безвісти.

Reuters

У китайській провінції Хенань від викликаних затяжними зливами повеней і зсувів цього тижня загинули 15 людей, ще вісім вважаються зниклими без вести.

Про це в п'ятницю повідомило Міністерство цивільної адміністрації КНР, передає ТАСС.

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У провінції оголошено четвертий рівень паводкової небезпеки, який передбачає цілодобову готовність сил з реагування на надзвичайні ситуації, постійний контроль та відновлення в разі необхідності захисних споруд, виділення допоміжних матеріалів і засобів протягом 48 годин.

Нагадаємо, через прорив дамби в центральному Китаї довелося евакуювати близько 34 тисяч жителів схильних до затоплення районів. Пошкоджена ділянка дамби збільшується, рівень води продовжує зростати.