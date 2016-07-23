У Китаї дощі затопили місто Хулудао

04:45, 23 липня 2016
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Червоний - найвищий рівень повеневої загрози оголошений у місті Хулудао (провінція Ляонін, Північно-Східний Китай), де за минулу добу випало 394 мм опадів (дві чверті місячної норми).

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на "Сіньхуа".

"Багато районів затоплено, автомобілі покриті водою", - йдеться в повідомленні.

Дощі змусили владу евакуювати 12 тис. місцевих жителів. Пошкоджено понад 3 тис. будинків, розмито 363 км доріг, зруйновано 128 мостів.

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У провінції порушено енергопостачання, частково перервано залізничне сполучення.

Нагадаємо, через тайфун "Непартак" в Китаї загинуло 69 осіб.

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