У Китаї з початку тижня через повінь загинули 78 людей, понад 90 зникли безвісти

11:44, 23 липня 2016
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Близько 16 млн жителів Китаю були змушені покинути свої оселі через сильні дощі в районах, що вирізняються посушливим кліматом.

REUTERS
REUTERS

У Китаї з початку поточного тижня в результаті повені щонайменше 78 людей загинули і понад 90 осіб зникли безвісти.

У Китаї дощі затопили місто Хулудао

Про це повідомляє Російська служба ВВС з посиланням на владу країни.

Близько 16 млн жителів Китаю були змушені покинути свої оселі через сильні дощі в районах, що вирізняються посушливим кліматом. Найсильніше постраждали провінції Хебей і Хенань.

У провінції Хебей на північному сході країни загинули щонайменше 36 людей. У провінції Хенань у центральній частині країни жертвами повені стали 15 осіб, ще вісім вважаються зниклими безвісти.

За даними поліції, великої кількості жертв вдалося б уникнути, якби не сталося прориву річкової дамби в районі міста Тяньмень у провінції Хубей. Водночас місцеві жителі стверджують, що влада їх не попередила завчасно про насування стихії, внаслідок чого вони не встигли залишити небезпечний район.

Повінь знищила врожай на площі 1,5 млн га, втрати оцінюються в 3 млрд доларів (20 млрд юанів).

Проливні дощі не припиняються в різних районах Китаю з кінця червня. Особливо складна ситуація спостерігається в регіонах у басейні річки Янцзи. Жертвами повеней, сходу селів і зсувів за це літо в Китаї стали понад 200 осіб.

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