Число жертв повені в Китаї перевищило 150 осіб

Більше 150 осіб загинули в результаті повені в північних і центральних районах Китаю.

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Близько 114 осіб загинули в провінції Хебей, 111 числяться зниклими, щонайменше 53 тисячі будинків були зруйновані, передає Російська служба Бі-бі-сі.

У місті Синтай, де загинули 25 людей, люди вийшли на демонстрацію, звинувативши владу у відсутності попереджень про повені і недостатніх зусиллях з порятунку людей. Тисячі жителів сіл перекрили дорогу, проте поліція розігнала їх.

У провінції Хенань загинули не менше 15 осіб, були евакуйовані 72 тисячі осіб.

Проливні дощі не припиняються в різних районах Китаю з кінця червня. Особливо складна ситуація спостерігається в регіонах в басейні річки Янцзи. Жертвами повеней, сходження селів і зсувів за це літо в Китаї стали понад 200 осіб.