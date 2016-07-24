У Каліфорнії через лісові пожежі евакуйовано кілька сотень людей

В американському штаті Каліфорнія через лісові пожежі, що розгорілися на північ від Лос-Анджелеса, кілька сотень людей були змушені залишити свої будинки.

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Як повідомляється, вогонь рухається дуже швидко і вже охопив великі ділянки. А дим від пожеж настільки густий, що часто через нього не видно сонця.

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У національному парку евакуюють близько 400 екзотичних тварин, у тому числі бенгальських тигрів, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

У гасінні пожежі беруть участь кілька сотень пожежників, а також вертольоти і літаки.

Цього літа в Каліфорнії часто відбуваються лісові пожежі, викликані посухою, що триває кілька років.