У Каліфорнії через лісові пожежі евакуйовано кілька сотень людей

13:46, 24 липня 2016
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В американському штаті Каліфорнія через лісові пожежі, що розгорілися на північ від Лос-Анджелеса, кілька сотень людей були змушені залишити свої будинки.

REUTERS
REUTERS

Як повідомляється, вогонь рухається дуже швидко і вже охопив великі ділянки. А дим від пожеж настільки густий, що часто через нього не видно сонця.

У Колорадо через лісову пожежу евакуювали понад 2 тисячі осіб

У національному парку евакуюють близько 400 екзотичних тварин, у тому числі бенгальських тигрів, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

У гасінні пожежі беруть участь кілька сотень пожежників, а також вертольоти і літаки.

Цього літа в Каліфорнії часто відбуваються лісові пожежі, викликані посухою, що триває кілька років.

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