Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у деяких регіонах України

17:15, 24 липня 2016
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За прогнозами Укргідрометцентру, у південній частині України, місцями в Кіровоградській та Дніпропетровській областях до 29 липня утримається надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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У зв’язку з цим ДСНС просить громадян в цей період особливо ретельно дотримуватися правил пожежної безпеки, за можливості не відвідувати лісові масиви і в жодному разі не розкладати багать у лісах.

Нагадаємо, згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +30°.

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