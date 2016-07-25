На музичному фестивалі у Росії блискавка вбила чоловіка під час розмови по телефону

Під час міжнародного музичного фестивалю Alfa Future People (AFP) в робочому селищі Велике Казіно Нижегородської області один з гостей загинув від удару блискавки, ще дві жінки отримали поранення.

Блискавка влучила в чоловіка на відкритій ділянці / Фото УНІАН

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на МНС.

За словами організаторів фестивалю, блискавка влучила в чоловіка на відкритій ділянці поля.

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«Ймовірність попадання блискавки в людину, що знаходиться в чистому полі, ніяк не пов'язана з тим, чи знаходиться він на масовому заході чи ні. Тим більше, що поле, як вже зазначалося, на момент трагедії було практично безлюдне», - уточнили організатори AFP.

Співробітники регіонального СК повідомили, що блискавка вдарила в чоловіка, коли той говорив по телефону.

Постраждалих жінок доставлено до лікарні. На місці події працюють бригади МНС і поліції.