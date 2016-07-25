В Україні сьогодні до +32°, у деяких областях пройдуть дощі (карта)

08:06, 25 липня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 25 липня, в Україні місцями пройдуть дощі. Вдень повітря прогріється до +32°.

rachelpiersigphotography.com
В Україні сьогодні до +32° / rachelpiersigphotography.com

У столиці без опадів, удень +28°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

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У Львові 25 липня малохмарно, температура повітря вдень +28°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

У Луцьку сьогодні опадів не очікується. Температура повітря вдень +29°. Вітер мінливий, до 1.9 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок невелика хмарність. Температура +27°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +30°, вітер мінливий, до 3.7 м/с.

УНИАН
В Україні сьогодні майже без опадів / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +28°, вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.

У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря +28°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіця.nm невелику хмарність, температура вдень +27°. Вітер північний і північно-східний, до 4,4 м/с.

У Краматорську в понеділок без опадів, удень +27°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні пройде гроза, температура вдень +25°. Вітер північний та північно-західний, до 3.2 м/с.

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