В Україні сьогодні до +32°, у деяких областях пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 25 липня, в Україні місцями пройдуть дощі. Вдень повітря прогріється до +32°.

В Україні сьогодні до +32° / rachelpiersigphotography.com

У столиці без опадів, удень +28°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

Читайте також Число жертв повені в Китаї перевищило 150 осіб

У Львові 25 липня малохмарно, температура повітря вдень +28°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

У Луцьку сьогодні опадів не очікується. Температура повітря вдень +29°. Вітер мінливий, до 1.9 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок невелика хмарність. Температура +27°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +30°, вітер мінливий, до 3.7 м/с.

В Україні сьогодні майже без опадів / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +28°, вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.

У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря +28°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіця.nm невелику хмарність, температура вдень +27°. Вітер північний і північно-східний, до 4,4 м/с.

У Краматорську в понеділок без опадів, удень +27°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

Читайте також На музичному фестивалі у Росії блискавка вбила чоловіка під час розмови по телефону

У Сєвєродонецьку сьогодні пройде гроза, температура вдень +25°. Вітер північний та північно-західний, до 3.2 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.