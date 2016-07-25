В Україні сьогодні до +32°, у деяких областях пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 25 липня, в Україні місцями пройдуть дощі. Вдень повітря прогріється до +32°.
У столиці без опадів, удень +28°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.
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У Львові 25 липня малохмарно, температура повітря вдень +28°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
У Луцьку сьогодні опадів не очікується. Температура повітря вдень +29°. Вітер мінливий, до 1.9 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок невелика хмарність. Температура +27°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +30°, вітер мінливий, до 3.7 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +28°, вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, до 4.0 м/с.
У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря +28°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіця.nm невелику хмарність, температура вдень +27°. Вітер північний і північно-східний, до 4,4 м/с.
У Краматорську в понеділок без опадів, удень +27°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
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У Сєвєродонецьку сьогодні пройде гроза, температура вдень +25°. Вітер північний та північно-західний, до 3.2 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+33°... +20°
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Івано-Франківськ+28°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +18°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +21°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+27°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+27°... +18°