Сьогодні у Києві до +28°, опадів не очікується

Згідно з даними Погода УНІАН , 25 липня в столиці повітря прогріється до +28°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / gloss.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +24°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:16, а зайде о 20:51.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 25 липня, в Україні місцями пройдуть дощі. Вдень повітря прогріється до +32°.

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