На Гаваї обрушився сильний тропічний шторм

09:40, 25 липня 2016
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Вітер досягає 80 км/ч.

Hawaii News Now
Шторм "Дарбі" обрушився на Гаваїв / Hawaii News Now

Тропічний шторм "Дарбі" обрушився на Гаваї (США). Вітер досягав 80 км/год, але зараз він слабшає, передає Al Jazeera.

Найбільше проблем доставляє сильний дощ: очікується, що до того часу, як буря вщухне, випаде до 400 мм опадів. Враховуючи рельєф Гаваїв, це може викликати повені і зсуви.

Сильний шторм обрушився на Австралію

На Гавайських островах рідко бувають тропічні шторми або урагани. Наприклад, теперішній "Дарбі" є лише п'ятим штормом з 1949 року.

Нагадаємо, червоний - найвищий рівень повеневої загрози оголошений в місті Хулудао (провінція Ляонін, Північно-Східний Китай), де за добу випало 394 мм опадів (дві чверті місячної норми).

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