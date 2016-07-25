На Гаваї обрушився сильний тропічний шторм

Вітер досягає 80 км/ч.

Шторм "Дарбі" обрушився на Гаваїв / Hawaii News Now

Тропічний шторм "Дарбі" обрушився на Гаваї (США). Вітер досягав 80 км/год, але зараз він слабшає, передає Al Jazeera.

Найбільше проблем доставляє сильний дощ: очікується, що до того часу, як буря вщухне, випаде до 400 мм опадів. Враховуючи рельєф Гаваїв, це може викликати повені і зсуви.

Читайте також Сильний шторм обрушився на Австралію

На Гавайських островах рідко бувають тропічні шторми або урагани. Наприклад, теперішній "Дарбі" є лише п'ятим штормом з 1949 року.

Нагадаємо, червоний - найвищий рівень повеневої загрози оголошений в місті Хулудао (провінція Ляонін, Північно-Східний Китай), де за добу випало 394 мм опадів (дві чверті місячної норми).