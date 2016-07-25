Погода на тиждень: в Україні спека до +35°, практично без опадів

10:41, 25 липня 2016
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Цього тижня в Україні буде практично без опадів, температура до +35°.

igormelika.com.ua/
Цього тижня в Україні до +35° / igormelika.com.ua

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів, температура вдень підніметься до +32°.

У вівторок, 26 липня, у Волинській і Луганській областях очікуються дощі. Температура вдень +28°...+32°.

В Україні сьогодні до +32°, у деяких областях пройдуть дощі (карта)

У середу, 27 липня, у більшості українських областей без опадів. Температура вночі +15°...+21°, вдень до +33°.

У четвер в деяких регіонах пройдуть зливи, вночі +16°...+21°, вдень до +33°.

У п'ятницю на заході пройдуть дощі з грозами. Прогнозована температура повітря по країні удень +26°...+34°.

В суботу в Україні місцями пройдуть дощі. Температура вночі +15°...+21°, вдень до +35°.

У неділю в деяких областях очікуються опади, температура вночі +13°...+20°, вдень до +35°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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