Погода на тиждень: в Україні спека до +35°, практично без опадів

Цього тижня в Україні буде практично без опадів, температура до +35°.

Цього тижня в Україні до +35° / igormelika.com.ua

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів, температура вдень підніметься до +32°.

У вівторок, 26 липня, у Волинській і Луганській областях очікуються дощі. Температура вдень +28°...+32°.

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У середу, 27 липня, у більшості українських областей без опадів. Температура вночі +15°...+21°, вдень до +33°.

У четвер в деяких регіонах пройдуть зливи, вночі +16°...+21°, вдень до +33°.

У п'ятницю на заході пройдуть дощі з грозами. Прогнозована температура повітря по країні удень +26°...+34°.

В суботу в Україні місцями пройдуть дощі. Температура вночі +15°...+21°, вдень до +35°.

У неділю в деяких областях очікуються опади, температура вночі +13°...+20°, вдень до +35°.

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