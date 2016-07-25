Погода на тиждень: в Україні спека до +35°, практично без опадів
Цього тижня в Україні буде практично без опадів, температура до +35°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів, температура вдень підніметься до +32°.
У вівторок, 26 липня, у Волинській і Луганській областях очікуються дощі. Температура вдень +28°...+32°.
В Україні сьогодні до +32°, у деяких областях пройдуть дощі (карта)
У середу, 27 липня, у більшості українських областей без опадів. Температура вночі +15°...+21°, вдень до +33°.
У четвер в деяких регіонах пройдуть зливи, вночі +16°...+21°, вдень до +33°.
У п'ятницю на заході пройдуть дощі з грозами. Прогнозована температура повітря по країні удень +26°...+34°.
В суботу в Україні місцями пройдуть дощі. Температура вночі +15°...+21°, вдень до +35°.
У неділю в деяких областях очікуються опади, температура вночі +13°...+20°, вдень до +35°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+33°... +20°
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Івано-Франківськ+28°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +18°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +21°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+27°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+27°... +18°