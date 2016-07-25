Шторм зупинив роботу метро в Чикаго (відео)

Сильний вітер пошкодив платформу метро в Чикаго (США), через що рух потягів було припинено.

Сильний вітер пошкодив платформу метро в Чикаго / Dylan Doppeit, The Weather Channel

Рух по блакитній лінії метро в Чикаго було призупинено, оскільки між станціями "Кедзі" і "Расін" вітер зірвав пішохідну доріжку, передає The Weather Cahnnel.

Читайте також Жертвами шторму в Міннесоті стали дві людини

Повідомляється, що через інцидент ніхто не постраждав. У той же час в окрузі Кук понад 24 тис. людей залишилися без електрики.

Нагадаємо, тропічний шторм "Дарбі" обрушився на Гаваї.

Найбільше проблем доставляє сильний дощ: очікується, що до того часу, як буря вщухне, випаде до 400 мм опадів. Враховуючи рельєф Гаваїв, це може викликати повені і зсуви.