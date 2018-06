Шторм зупинив роботу метро в Чикаго (відео)

Рух по блакитній лінії метро в Чикаго було призупинено, оскільки між станціями "Кедзі" і "Расін" вітер зірвав пішохідну доріжку, передає The Weather Cahnnel.

Повідомляється, що через інцидент ніхто не постраждав. У той же час в окрузі Кук понад 24 тис. людей залишилися без електрики.

Just passed the L collapsing at Racine on 290 - unbelievable! #storms @BenBradleyABC7 @jerrytaft pic.twitter.com/nC2tXuUXqo