Шторм зупинив роботу метро в Чикаго (відео)
Сильний вітер пошкодив платформу метро в Чикаго (США), через що рух потягів було припинено.
Рух по блакитній лінії метро в Чикаго було призупинено, оскільки між станціями "Кедзі" і "Расін" вітер зірвав пішохідну доріжку, передає The Weather Cahnnel.
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Повідомляється, що через інцидент ніхто не постраждав. У той же час в окрузі Кук понад 24 тис. людей залишилися без електрики.
Just passed the L collapsing at Racine on 290 - unbelievable! #storms @BenBradleyABC7 @jerrytaft pic.twitter.com/nC2tXuUXqo— Isles OfErin (@IslesofErin) July 24, 2016
Нагадаємо, тропічний шторм "Дарбі" обрушився на Гаваї.
Найбільше проблем доставляє сильний дощ: очікується, що до того часу, як буря вщухне, випаде до 400 мм опадів. Враховуючи рельєф Гаваїв, це може викликати повені і зсуви.
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