Шторм зупинив роботу метро в Чикаго (відео)

11:46, 25 липня 2016
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Сильний вітер пошкодив платформу метро в Чикаго (США), через що рух потягів було припинено.

Dylan Doppeit, The Weather Channel
Сильний вітер пошкодив платформу метро в Чикаго / Dylan Doppeit, The Weather Channel

Рух по блакитній лінії метро в Чикаго було призупинено, оскільки між станціями "Кедзі" і "Расін" вітер зірвав пішохідну доріжку, передає The Weather Cahnnel.

Жертвами шторму в Міннесоті стали дві людини

Повідомляється, що через інцидент ніхто не постраждав. У той же час в окрузі Кук понад 24 тис. людей залишилися без електрики.

Нагадаємо, тропічний шторм "Дарбі" обрушився на Гаваї.

Найбільше проблем доставляє сильний дощ: очікується, що до того часу, як буря вщухне, випаде до 400 мм опадів. Враховуючи рельєф Гаваїв, це може викликати повені і зсуви.

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