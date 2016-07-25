На сході Індії випала рекордна кількість опадів

В індійському штаті Західна Бенгалія в неділю випала найбільша кількість опадів за 20 років.

Reuters

У кількох регіонах Західної Бенгалії в неділю, 24 липня, випала рекордна за 20 років кількість опадів, через що багато населених пунктів виявилися затопленими, передає The Times of India.

Рятувальники евакуювали тисячі людей, рівень води в річках перевищив критичні значення. Ситуація може погіршитися, оскільки синоптики прогнозують, що злива продовжиться і 25 липня.

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За даними метеобюро, в окрузі Сілігурі випало найбільше за 20 років кількість опадів - 337 мм за добу.

Нагадаємо, злива, який тривала кілька днів, викликала в індійському штаті Аруначал-Прадеш зсуви.