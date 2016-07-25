На українських дорогах температура підніметься до +32°, місцями дощі з грозами
Сьогодні і у вівторок на дорогах України місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +32°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +28°... +32°. Завтра на цьому маршруті температура до +32° невелика хмарність.
На трасі Київ - Ужгород опадів не очікується, температура в дорозі +27° ... +31°. У вівторок очікується дощ з грозою, температура до +31°.
Погода на тиждень: в Україні спека до +35°, практично без опадів
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +29°, без опадів. Завтра на даному маршруті малохмарно, температура до +30°.
У напрямку Харкова сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі до +29°. 26 липня подорожуючих по маршруту в Харківській області будуть очікувати дощі з грозами, температура +28°... +29°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +27° ... +29°. За даним напрямом у вівторок невелика хмарність, температура до +31°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+33°... +20°
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Івано-Франківськ+28°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +18°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +21°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+27°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+27°... +18°