На українських дорогах температура підніметься до +32°, місцями дощі з грозами

Сьогодні і у вівторок на дорогах України місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +32°.

На дорогах України температура до +32° / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +28°... +32°. Завтра на цьому маршруті температура до +32° невелика хмарність.

На трасі Київ - Ужгород опадів не очікується, температура в дорозі +27° ... +31°. У вівторок очікується дощ з грозою, температура до +31°.

Читайте також Погода на тиждень: в Україні спека до +35°, практично без опадів

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +29°, без опадів. Завтра на даному маршруті малохмарно, температура до +30°.

У напрямку Харкова сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі до +29°. 26 липня подорожуючих по маршруту в Харківській області будуть очікувати дощі з грозами, температура +28°... +29°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +27° ... +29°. За даним напрямом у вівторок невелика хмарність, температура до +31°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.