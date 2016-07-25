На українських дорогах температура підніметься до +32°, місцями дощі з грозами

13:00, 25 липня 2016
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Сьогодні і у вівторок на дорогах України місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +32°.

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах України температура до +32° / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +28°... +32°. Завтра на цьому маршруті температура до +32° невелика хмарність.

На трасі Київ - Ужгород опадів не очікується, температура в дорозі +27° ... +31°. У вівторок очікується дощ з грозою, температура до +31°.

Погода на тиждень: в Україні спека до +35°, практично без опадів

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +29°, без опадів. Завтра на даному маршруті малохмарно, температура до +30°.

У напрямку Харкова сьогодні практично без опадів. Температура в дорозі до +29°. 26 липня подорожуючих по маршруту в Харківській області будуть очікувати дощі з грозами, температура +28°... +29°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +27° ... +29°. За даним напрямом у вівторок невелика хмарність, температура до +31°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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