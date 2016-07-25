У результаті повені в Китаї загинули щонайменше 164 осіб

Ще 125 числяться зниклими безвісти.

Reuters

Щонайменше 164 людини загинули в десяти регіонах Китаю в результаті злив і викликаних ними повеней, повідомляє ТАСС з посиланням на інформаційний портал "Сіна".

Ще 125 жителів числяться зниклими без вісті.

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Ударом стихії порушені в цілому 14,8 млн осіб, ще 514 тис. мешканців евакуйовані з небезпечних районів. Щонайменше 125 тис. тимчасово переміщених осіб позбулися даху над головою. Стихія знищила 126 тис. будівель, ще 344 тис. будівель отримали різні ушкодження.

Прямий економічний збиток від лиха вже досяг 4,66 млрд доларів.

Нагадаємо, в індійському штаті Західна Бенгалія в неділю випала найбільша кількість опадів за 20 років.