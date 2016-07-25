Американський штат Вермонт накрив сильний шторм, є жертви
У результаті сильної бурі у штаті Вермонт загинула одна людина, тисячі людей залишилися без електроенергії.
Поліцейські повідомили, що через сильний вітер на чоловіка впало дерево, він загинув, передає The Weather Channel.
Повідомляється, що сила вітру в регіоні сягала 95 км/год.
На Гаваї обрушився сильний тропічний шторм
У Новій Англії (включає штати Коннектикут, Мен, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд, Вермонт) рятувальники отримали більше 50 повідомлень про серйозні пошкодження в результаті шторму.
У Род-Айленді понад 13 тис. будинків залишилися без електрики.
Нагадаємо, рух по блакитній лінії метро в Чикаго (США) було припинено, оскільки між станціями "Кедзи" і "Расін" вітер зірвав пішохідну доріжку.
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