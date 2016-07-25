Американський штат Вермонт накрив сильний шторм, є жертви

У результаті сильної бурі у штаті Вермонт загинула одна людина, тисячі людей залишилися без електроенергії.

У результаті сильної бурі у штаті Вермонт загинув один чоловік / wcax.com Travis Loiselle

Поліцейські повідомили, що через сильний вітер на чоловіка впало дерево, він загинув, передає The Weather Channel.

Повідомляється, що сила вітру в регіоні сягала 95 км/год.

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У Новій Англії (включає штати Коннектикут, Мен, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд, Вермонт) рятувальники отримали більше 50 повідомлень про серйозні пошкодження в результаті шторму.

У Род-Айленді понад 13 тис. будинків залишилися без електрики.

Нагадаємо, рух по блакитній лінії метро в Чикаго (США) було припинено, оскільки між станціями "Кедзи" і "Расін" вітер зірвав пішохідну доріжку.