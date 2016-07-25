У вівторок в Україні до +32°, у деяких областях пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 26 липня, в Україні температура підніметься до +32°. У деяких областях пройдуть дощі.

У вівторок в Україні до +32° / 7-themes.com

У Києві завтра без опадів, вночі +20°, вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, до 2.3 м/с.

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У Львові 26 липня очікується дощ з грозою, вночі +16°, вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку завтра пройде гроза. Температура повітря вночі +18°, вдень +30°. Вітер південно-східний та північно-східний, до 2.2 м/с.

У Вінниці у понеділок без опадів. Температура вночі +16°, вдень +28°. Вітер східний та північно-східний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +19°, вдень +32°, вітер мінливий, слабкий.

Завтра в Україні практично без опадів / УНІАН

У Харкові в понеділок без опадів, температура вночі +18°, вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +18°, вдень +30°. Вітер східний та північно-східний, до 3,4 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +18°, вдень +30°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +17°, вдень +28°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

У Краматорську в понеділок сонячно, температура вночі +16°, вдень +28°, вітер північний і північно-східний, легкий.

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У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +16°, вдень +28°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

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