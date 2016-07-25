У вівторок в Україні до +32°, у деяких областях пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 26 липня, в Україні температура підніметься до +32°. У деяких областях пройдуть дощі.
У Києві завтра без опадів, вночі +20°, вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, до 2.3 м/с.
На українських дорогах температура підніметься до +32°, місцями дощі з грозами
У Львові 26 липня очікується дощ з грозою, вночі +16°, вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку завтра пройде гроза. Температура повітря вночі +18°, вдень +30°. Вітер південно-східний та північно-східний, до 2.2 м/с.
У Вінниці у понеділок без опадів. Температура вночі +16°, вдень +28°. Вітер східний та північно-східний, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +19°, вдень +32°, вітер мінливий, слабкий.
У Харкові в понеділок без опадів, температура вночі +18°, вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +18°, вдень +30°. Вітер східний та північно-східний, до 3,4 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +18°, вдень +30°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +17°, вдень +28°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.
У Краматорську в понеділок сонячно, температура вночі +16°, вдень +28°, вітер північний і північно-східний, легкий.
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У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +16°, вдень +28°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+33°... +20°
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Івано-Франківськ+28°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +18°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +21°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+27°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+27°... +18°