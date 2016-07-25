У столиці завтра повітря прогріється до +29°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 липня в Києві без опадів, температура повітря вдень +29°.

У Києві завтра до +29° / Дідківський Андрій УНІАН

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +25°.

Вітер північний і північно-східний, до 2.3 м/с.

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Завтра сонце в столиці зійде у 05:17, а зайде в 20:50.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 26 липня, в Україні температура підніметься до +32°. У деяких областях пройдуть дощі.

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