Фахівці пояснили появу "повітряної ковдри" над Києвом

18:32, 25 липня 2016
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Утворення серпанку над Києвом пов’язано з ускладненою циркуляцією повітря через температурні показники.

facebook.com/hanna.hrabarska
facebook.com/hanna.hrabarska

Про це УНІАН повідомив керівник Головного управління Держпродспоживслужби у м.Києві Олег Рубан, пояснюючи походження серпанку сьогодні зранку у столиці.

«На сьогоднішній день – це виключно природнє явище – температурна інверсія. Це коли нижні шари атмосфери не циркулюють із верхніми. Це буває коли температура вночі і вдень однакова», - сказав Рубан.

За його словами, в народі це явище ще називають повітряною «ковдрою».

Рубан повідомив, над містом в результаті цього явища утворився незначний шар смогу, але зараз він не становить загрози здоров’ю людей.

«Ми зробили заміри, «димка» наразі не є шкідливою, тому що природня інверсія - це пар, який випаровується з грунту при цій температурі. Але якщо буде так продовжуватись, то дійсно вона може стати шкідливою. Смог сформувався майже за добу при такому атмосферному повітрі. Якщо не буде змін, то будемо надавати рекомендації через Управління надзвичайних ситуацій в м. Києві для покращення ситуації», - зазначив Рубан.

За його словами, на сьогодні заміри у контрольних точках в парках, скверах, дворах (на певних відстанях від автотрас) показали, що перевищення граничних показників шкідливих речовин в жодній точці немає.

«Що ж стосується автомагістралей, то тут є перевищення, але це природньо, бо ми живемо в мегаполісі. На Бессарабській площі, площі Перемоги, Московському проспекті - де є максимальне скупчення автотранспорту», - пояснив Рубан.

Загалом, запевнив він, на сьогодні у Києві задовільний стан атмосферного повітря.

«Але якщо така ситуація буде й далі, то буде погіршення стану повітря: будуть накопичуватися продукти життєдіяльності в нижньому шарі атмосфери», - пояснив Рубан.

За його словами, вже сьогодні надані рекомендації столичній владі щодо продовження термінів заборони на в’їзд великовантажного транспорту до Києва з метою запобігання забруднення повітря.

Рубан рекомендує громадянам, перш за все, людям з хронічними захворюваннями легень, дітям, особам з бронхіальною астмою за можливості не перебувати в місцях з максимальним скупченням автотранспорту.

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