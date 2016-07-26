"Повітряна ковдра" над Києвом: концентрація небезпечних речовин у повітрі столиці перевищила норму

Смог у Києві викликано високим температурним режимом, відсутністю тривалих опадів та вітру.

Рівень забруднення в столиці перевищує середньодобові граничні концентрації / tov-tob.livejournal.com

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

За інформацією відомства в Києві, станом на 22-25 липня поточного року рівень забруднення в столиці перевищує середньодобові граничні концентрації (ГДК): діоксиду азоту - в 2,75-3,25 рази на всіх постах, крім просп. Науки, 37, Гідропарк; формальдегіду в 1,0-1,3 рази на пл. Бесарабській, вул. Каунаської, пл. Перемоги, 98/2, вул. Московській.

За результатами проведеного 25 липня досліджень на територіях розташування об'єктів житлового фонду, громадських будівель, установ соціального, культурного та побутового призначення максимальні концентрації шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери в точках відбору повітря (пр-т Бажана, 16, вул. Р. Окіпної, 4Б, вул. Хрещатик, 26) наближалися гранично.

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При збереженні високого температурного режиму, при відсутності тривалих опадів та вітру рівень забруднення атмосферного повітря буде зростати. Це може сприяти загостренню хронічних хвороб верхніх дихальних шляхів, легенів, серцево-судинної системи, алергічних проявів, у тому числі бронхіальної астми у людей.

У зв'язку з цим для зменшення накопичення шкідливих речовин в повітрі і впливу на здоров'я населення Головне управління Держпродспоживслужбы в Києві рекомендує столичній владі, якщо є така можливість, обмежити рух автотранспорту на центральних вулицях міста, особливо вантажного. При цьому рух на центральних автомагістралях має бути безперервним, без утворення заторів.

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Поліпшити ситуацію, як стверджують фахівці, можна за допомогою щоденного поливу доріг, прибудинкових територій та зелених зон біля будинків у ранкові і вечірні години.