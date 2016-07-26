Сьогодні в Україні повітря прогріється до +32°, без опадів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 26 липня в Україні практично без опадів. Вдень повітря прогріється до +32°.
У столиці без опадів, удень +30°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.
На українських дорогах температура підніметься до +32°, місцями дощі з грозами
У Львові 26 липня малохмарно, температура повітря вдень +29°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні опадів не очікується. Температура повітря вдень +30°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок невелика хмарність. Температура +28°. Вітер східний, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +31°, вітер мінливий, до 3,5 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +28°, вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +32°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.
У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря +30°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +28°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.
У Краматорську у вівторок без опадів, удень +29°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
Погода на тиждень: в Україні спека до +35°, практично без опадів
У Сєвєродонецьку сьогодні практиески безхмарно, температура вдень +29°. Вітер північний та північно-західний, до 3.2 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+33°... +20°
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Івано-Франківськ+28°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +18°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +21°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+27°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+27°... +18°