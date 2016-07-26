Сьогодні в Україні повітря прогріється до +32°, без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 липня в Україні практично без опадів. Вдень повітря прогріється до +32°.

В Україні сьогодні до +30° / УНІАН

У столиці без опадів, удень +30°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

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У Львові 26 липня малохмарно, температура повітря вдень +29°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні опадів не очікується. Температура повітря вдень +30°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок невелика хмарність. Температура +28°. Вітер східний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +31°, вітер мінливий, до 3,5 м/с.

Сьогодні в Україні майже без опадів / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +28°, вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +32°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря +30°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяє невелику хмарність, температура вдень +28°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с.

У Краматорську у вівторок без опадів, удень +29°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні практиески безхмарно, температура вдень +29°. Вітер північний та північно-західний, до 3.2 м/с.

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