У столиці сьогодні до +30°, опадів не очікується

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 26 липня, в Києві повітря прогріється до +30°, опадів не очікується.

У Києві сьогодні до +30° / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +25°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:17, а зайде в 20:50.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня в Україні практично без опадів. Вдень повітря прогріється до +32°.

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