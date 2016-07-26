У столиці сьогодні до +30°, опадів не очікується

08:30, 26 липня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 26 липня, в Києві повітря прогріється до +30°, опадів не очікується.

holy-mozart.livejournal.com
У Києві сьогодні до +30° / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +25°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

На українських дорогах температура підніметься до +32°, місцями дощі з грозами

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:17, а зайде в 20:50.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня в Україні практично без опадів. Вдень повітря прогріється до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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