В аеропортах Нью-Йорка через грози скасовані і перенесені сотні рейсів

Повітряне сполучення з Нью-Йорком порушила сильна гроза. У двох найбільших аеропортах американського мегаполісу скасовані і відкладені сотні рейсів.

У міжнародному аеропорту Ла-Гуардіа скасовані 97 рейсів / www.wctv.tv

У міжнародному аеропорту ім. Джона Кеннеді через зливи і блискавки довелося скасувати 57 рейсів і відкласти 95. Затримки пасажирів у шляху складають в середньому півтори години, передає Росбатл.

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У міжнародному аеропорту Ла-Гуардіа скасовані 97 рейсів і відкладені 113. Затримки в дорозі в середньому становлять 113 хвилин.

Тим часом метеорологи прогнозують відновлення гроз після короткої паузи наступної ночі.